Командир группы ВДВ рассказал о применении захваченного оружия против самих ВСУ

Командир группы ВДВ рассказал, как российские десантники, завладев двумя тяжёлыми пулеметами Browning ВСУ, использовали оружие против украинских военных.

«Они не забрали свои орудия с тех позиций, с которых мы их выгоняли. Забежали в лесополку (лесополоса. — RT), наблюдаем, что лежит один пулемёт, далее мы ходили-ходили, нашли второй пулемёт», — рассказал российский боец РИА Новости.

По его словам, украинцы бросили не только оружие, но и большое количество боеприпасов.

После этого российские военные «подтянули вперёд эти пулемёты» на расстояние 300 м от солдат ВСУ и принялись обстреливать из захваченного украинских военных. В итоге противник, не ожидавший применения против него крупнокалиберных пулемётов с близкого расстояния, оставил опорный пункт.

Ранее украинский военнопленный Фёдор Дыбиц рассказал, что командир за две недели потерял 70% батальона.