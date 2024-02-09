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РИА Новости: сын нового главкома ВСУ живёт в Сиднее

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Старший сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Антон живёт в Сиднее.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информацию с его страницы во «ВКонтакте».

Отмечается, что Антон Сырский окончил вуз в Сиднее и сейчас проживает там же.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что посты, которые за последние несколько лет сын нового главкома ВСУ репостил на стену, были на русском языке.

Ранее Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Позже живущий в России брат Сырского Олег заявил, что не общается с ним.

Также журналист RT Константин Придыбайло рассказал, что Сырский праздновал День России в 2013 году.

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