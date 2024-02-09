РИА Новости: сын нового главкома ВСУ живёт в Сиднее
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информацию с его страницы во «ВКонтакте».
Отмечается, что Антон Сырский окончил вуз в Сиднее и сейчас проживает там же.
Кроме того, в агентстве подчеркнули, что посты, которые за последние несколько лет сын нового главкома ВСУ репостил на стену, были на русском языке.
Ранее Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.
Позже живущий в России брат Сырского Олег заявил, что не общается с ним.
Также журналист RT Константин Придыбайло рассказал, что Сырский праздновал День России в 2013 году.