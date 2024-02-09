Живущий в России брат нового главкома ВСУ Сырского заявил, что не общается с ним
«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю», — цитирует Олега Сырского ТАСС.
Также он добавил, что его брат уже давно уехал на Украину и живёт там практически «всю жизнь».
«Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает её, у него там семья», — сказал Олег.
Ранее Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главкомом ВСУ.
Также Зеленский заявил, что ждёт от главкома ВСУ нового подхода к мобилизации.