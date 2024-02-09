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Живущий в России брат нового главкома ВСУ Сырского заявил, что не общается с ним

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Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег живёт в России и заявил, что уже много лет не имеет контактов с родственником.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю», — цитирует Олега Сырского ТАСС.

Также он добавил, что его брат уже давно уехал на Украину и живёт там практически «всю жизнь».

«Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает её, у него там семья», — сказал Олег.

Ранее Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главкомом ВСУ.

Также Зеленский заявил, что ждёт от главкома ВСУ нового подхода к мобилизации.

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