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Путин: США поддержали госпереворот на Украине

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что США поддержали госпереворот на Украине.

«США поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом не было никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович со всем согласился, был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов победить, если сказать по-честному, не было шансов. Все это знали», — отметил Путин.

При этом он удивился, зачем был устроен госпереворот на Украине, зачем были созданы угрозы для Крыма.

«Зачем начали потом операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчёт», — заявил глава государства.

Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону во время его визита в Москву. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.

Также Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.

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