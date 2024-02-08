Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили 12 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от Министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Гладков рассказал, что в Белгородском районе повреждения зафиксированы в девяти частных жилых домовладениях, повреждены три автомобиля.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.