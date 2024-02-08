Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили 12 воздушных целей
- РИА Новости
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от Министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу», — написал он в Telegram.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Гладков рассказал, что в Белгородском районе повреждения зафиксированы в девяти частных жилых домовладениях, повреждены три автомобиля.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.