Мирошник: более 350 украинских боевиков получили тюремные сроки в России
- РИА Новости
Об этом посол рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».
«По данным Следственного комитета, которыми я располагаю, более 350 боевиков уже получили свои сроки», — сказал он.
По словам Мирошника, все осуждённые получили сроки от 12 лет до пожизненного.
Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР вынес приговоры 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ за военные преступления.