Мирошник: более 350 украинских боевиков получили тюремные сроки в России

Посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что к настоящему моменту более 350 украинских боевиков получили тюремные сроки в России.

Об этом посол рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

«По данным Следственного комитета, которыми я располагаю, более 350 боевиков уже получили свои сроки», — сказал он.

По словам Мирошника, все осуждённые получили сроки от 12 лет до пожизненного.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР вынес приговоры 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ за военные преступления.