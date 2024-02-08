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Мирошник: более 350 украинских боевиков получили тюремные сроки в России

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Посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что к настоящему моменту более 350 украинских боевиков получили тюремные сроки в России.
Мирошник: более 350 украинских боевиков получили тюремные сроки в России
  • РИА Новости

Об этом посол рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

«По данным Следственного комитета, которыми я располагаю, более 350 боевиков уже получили свои сроки», — сказал он.

По словам Мирошника, все осуждённые получили сроки от 12 лет до пожизненного.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР вынес приговоры 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ за военные преступления.

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