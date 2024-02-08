ВС России отразили пять атак украинской армии на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

В сводке ведомства сказано, что подразделения Западной группировки войск отразили пять атак украинских войск в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

Потери ВС Украины при этом составили: до 30 военных, четыре пикапа, гаубица М777 американского производства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.