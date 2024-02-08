Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
В сводке ведомства сказано, что подразделения Западной группировки войск отразили пять атак украинских войск в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
Потери ВС Украины при этом составили: до 30 военных, четыре пикапа, гаубица М777 американского производства.
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.