RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
ВС России отразили пять атак украинской армии на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

В сводке ведомства сказано, что подразделения Западной группировки войск отразили пять атак украинских войск в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

Потери ВС Украины при этом составили: до 30 военных, четыре пикапа, гаубица М777 американского производства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить