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ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении

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Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.
ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что при поддержке артиллерии были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 230 военных, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Накануне сообщалось, что российские военные сорвали за сутки две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. 

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