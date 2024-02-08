ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что при поддержке артиллерии были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял до 230 военных, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские военные сорвали за сутки две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.