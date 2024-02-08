Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что при поддержке артиллерии были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 230 военных, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Накануне сообщалось, что российские военные сорвали за сутки две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.