Байден: Украина находится в критической точке конфликта
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Об этом пишет Bloomberg.
Он выразил обеспокоенность тем, что союзники Украины отказываются от её поддержки, когда страна находится в критической точке конфликта.
«А мы что делаем? Отступаем?» — выразил недовольство Байден.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие американской военной помощи вынуждает ВСУ экономно расходовать боеприпасы и осложняет ситуацию для Киева на всём протяжении линии фронта.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.