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Байден: Украина находится в критической точке конфликта

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Американский лидер Джо Байден заявил, что Киев находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи.
Байден: Украина находится в критической точке конфликта
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом пишет Bloomberg.

Он выразил обеспокоенность тем, что союзники Украины отказываются от её поддержки, когда страна находится в критической точке конфликта.

«А мы что делаем? Отступаем?» — выразил недовольство Байден.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие американской военной помощи вынуждает ВСУ экономно расходовать боеприпасы и осложняет ситуацию для Киева на всём протяжении линии фронта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.

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