Попавшая в плен военнослужащая ВСУ заявила, что в настоящий момент на Украине хоть как-то заработать можно лишь в армии.

Видеозапись с рассказом украинской военной опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Попавшая в плен украинская военнослужащая рассказала, что пошла в армию из-за денег. Муж пропал без вести на фронте, на ней остались трое детей и большой долг. Украинская власть за мужа никакой компенсации не выплатила. Кроме как в ВСУ, заработать денег, по словам женщины, было негде», — написал он.

Сальдо отметил, что женщина оставила своих детей у их бабушки и отправилась записываться в ВСУ. После короткой военной подготовки её отправили в Крынки, где она получила ранения и была брошена сослуживцами умирать на поле боя. Её нашли, эвакуировали и оказали медицинскую помощь российские бойцы.

«Очень плохо, что киевский режим создал условия, что вынуждает некоторых зарабатывать на войне», — добавил Сальдо.

Ранее украинский военнопленный Фёдор Дыбиц рассказал, что командир за две недели потерял 70% батальона.