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МИД: Кишинёв не направлял в СНГ уведомления о намерении выйти из Содружества

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Молдавия не направляла в исполком СНГ заявления о намерении выйти из организации, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.
МИД: Кишинёв не направлял в СНГ уведомления о намерении выйти из Содружества
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких официальных письменных уведомлений о таком намерении Молдавии (выйти из СНГ. — RT) ни российской стороне, ни, насколько мне известно, в исполком СНГ не поступало», — сказал он.

При этом Панкин добавил, что выход из состава Содружества является суверенным правом государства и, если такое решение будет принято в Кишинёве, это вызовет сожаление, но «вряд ли существенным образом скажется на работе СНГ».

24 января сообщалось, что правительство Молдавии расторгло восемь соглашений с СНГ в областях энергетики и обороны.

В оппозиционной Соцпартии страны осудили этот шаг.

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