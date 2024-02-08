МИД: Кишинёв не направлял в СНГ уведомления о намерении выйти из Содружества

Молдавия не направляла в исполком СНГ заявления о намерении выйти из организации, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.

Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких официальных письменных уведомлений о таком намерении Молдавии (выйти из СНГ. — RT) ни российской стороне, ни, насколько мне известно, в исполком СНГ не поступало», — сказал он.

При этом Панкин добавил, что выход из состава Содружества является суверенным правом государства и, если такое решение будет принято в Кишинёве, это вызовет сожаление, но «вряд ли существенным образом скажется на работе СНГ».

24 января сообщалось, что правительство Молдавии расторгло восемь соглашений с СНГ в областях энергетики и обороны.

В оппозиционной Соцпартии страны осудили этот шаг.