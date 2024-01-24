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Кабмин Молдавии расторг восемь соглашений с СНГ в сфере энергетики и обороны

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Правительство Молдавии расторгло восемь соглашений с СНГ в областях энергетики и обороны.
Кабмин Молдавии расторг восемь соглашений с СНГ в сфере энергетики и обороны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение было принято на базе оценки юридической базы, соглашения признаны морально устаревшими, не соответствующими сегодняшним реалиям, а потому не могут применяться на практике», — заявил на заседании кабмина вице-премьер и глава МИД Нику Попеску.

Премьер-министр Дорин Речан заявил, что предложение принято единогласно.

В ноябре 2023 года правительство Молдавии одобрило денонсацию семи соглашений с СНГ, которые касаются сферы здравоохранения, налогообложения и образования.

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