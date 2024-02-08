В Минобороны России заявили об уничтожении БПЛА ВСУ над Крымом
- РИА Новости
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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский дрон уничтожен над территорией Республики Крым.
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Волоконовку в Белгородской области с помощью двух беспилотников.