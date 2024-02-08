В Минобороны России заявили об уничтожении БПЛА ВСУ над Крымом

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский дрон уничтожен над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Волоконовку в Белгородской области с помощью двух беспилотников.