Украинские войска двумя дронами атаковали Волоконовку в Белгородской области

Украинские войска атаковали Волоконовку в Белгородской области с помощью двух беспилотников. Село находится в Чернянском районе, из-за нападения есть повреждения на инфраструктурном объекте.

Gettyimages.ru

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, второй БПЛА был уничтожен в воздухе. «Оперативные и аварийные службы работают на месте», — сказал Гладков. Утром он сообщил, что Волоконовку пытались атаковать тремя беспилотниками.