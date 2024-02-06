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Украинские войска двумя дронами атаковали Волоконовку в Белгородской области

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Украинские войска атаковали Волоконовку в Белгородской области с помощью двух беспилотников. Село находится в Чернянском районе, из-за нападения есть повреждения на инфраструктурном объекте.
Украинские войска двумя дронами атаковали Волоконовку в Белгородской области
  • Gettyimages.ru

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, второй БПЛА был уничтожен в воздухе.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте», — сказал Гладков.

Утром он сообщил, что Волоконовку пытались атаковать тремя беспилотниками.

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