Депутат Рады Геращенко: ложь украинских властей провоцирует конфликты
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Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Отмечается, что нападавшие приняли одну из женщин за «наводчицу», которая будет сдавать их мужей, перекрыли дорогу её машине и потребовали предъявить телефон.
Женщину пытались вытащить из авто, её ребёнка ударили битой через открытое окно.
По словам Геращенко, это происшествие — результат «лжи о скорой победе, стравливания общества».
Она добавила, что в Верховной раде, принявшей ранее в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации, перед голосованием не выступал Владимир Зеленский.
Ранее стало известно, что житель Харьковской области утонул в реке Прут, пытаясь попасть в Румынию, сообщила украинская госпогранслужба.