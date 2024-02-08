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Депутат Рады Геращенко: ложь украинских властей провоцирует конфликты

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Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала инцидент в Ивано-Франковской области, в результате которого толпа женщин избила трёх человек, решив, что одна из них — «наводчица» из военкомата.
Депутат Рады Геращенко: ложь украинских властей провоцирует конфликты
  • globallookpress.com
  • © Hennadii Minchenko

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Отмечается, что нападавшие приняли одну из женщин за «наводчицу», которая будет сдавать их мужей, перекрыли дорогу её машине и потребовали предъявить телефон.

Женщину пытались вытащить из авто, её ребёнка ударили битой через открытое окно.

По словам Геращенко, это происшествие — результат «лжи о скорой победе, стравливания общества».

Она добавила, что в Верховной раде, принявшей ранее в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации, перед голосованием не выступал Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что житель Харьковской области утонул в реке Прут, пытаясь попасть в Румынию, сообщила украинская госпогранслужба.

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