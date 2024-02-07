Балицкий: территория ЗАЭС и её границы надёжно защищены от провокаций ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что территория Запорожской АЭС и её границы надёжно защищены от возможных провокаций с украинской стороны.

Об этом он написал в Telegram.

«На сегодняшний день созданы все предусмотрительные действия, которые позволят сдержать неуёмные фантазии противника, в том числе созданы минные заграждения, направленные в сторону от станции», — говорится в сообщении.

Балицкий добавил, что российская сторона намерена надёжно защищать реакторы станции. Он добавил, что единственной угрозой для ЗАЭС остаётся киевский режим, который желает захватить станцию.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на территорию Запорожской АЭС положительно оценил усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности объекта.