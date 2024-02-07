МО: при разминировании территории ЛНР всё чаще попадаются западные боеприпасы

Сапёры Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование территории Луганской Народной Республики. Как сообщили в Минобороны России, в работе им всё чаще попадаются боеприпасы иностранного производства.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что сапёры очищают от взрывоопасных предметов объекты электрических сетей, автодорог, сельхозугодий, водоснабжающей инфраструктуры, а также газопроводов. Также сапёры работают на территориях предприятий и школ.

«Во время работы сапёры всё чаще сталкиваются с боеприпасами иностранного производства — кассетными суббоеприпасами, минами, гранатами, реактивными снарядами», — говорится в сообщении.

Ранее международные эксперты отметили нарушение киевским режимом конвенции о запрете использования противопехотных мин.