RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Меркурис: ВС России стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ

Короткая ссылка
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России стали чаще наносить авиаудары по позициям украинских войск.
Аналитик Меркурис: ВС России стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал на своём YouTube-канале.

По словам Меркуриса, в настоящий момент наблюдаются самые интенсивные операции ВС России за всё время специальной военной операции.

«Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Ведут мощные бомбардировки, они сбрасывают всё большее количество высокоточных управляемых бомб», — сказал аналитик.

Меркурис подчеркнул, что украинская армия подвергается российским авиаударам на многих направлениях, при этом системы ПВО ВСУ больше не в состоянии защищать военные объекты и их позиции.

Ранее в министерстве сообщили, что утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить