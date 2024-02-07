Аналитик Меркурис: ВС России стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России стали чаще наносить авиаудары по позициям украинских войск.

Такое мнение он высказал на своём YouTube-канале.

По словам Меркуриса, в настоящий момент наблюдаются самые интенсивные операции ВС России за всё время специальной военной операции.

«Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Ведут мощные бомбардировки, они сбрасывают всё большее количество высокоточных управляемых бомб», — сказал аналитик.

Меркурис подчеркнул, что украинская армия подвергается российским авиаударам на многих направлениях, при этом системы ПВО ВСУ больше не в состоянии защищать военные объекты и их позиции.

Ранее в министерстве сообщили, что утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества.