Залужный не присутствовал в Раде во время рассмотрения закона о мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Верховной раде во время рассмотрения законопроекта о мобилизации.

Об этом заявила в соцсетях депутат Рады Ирина Геращенко.

По её словам, соответствующий правительственный законопроект представлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить представление проекта», — сообщила она.

Залужный ранее был назначен докладчиком вместе с Умеровым при внесении законопроекта о мобилизации в Раду.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации.