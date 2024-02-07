Залужный не присутствовал в Раде во время рассмотрения закона о мобилизации
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Об этом заявила в соцсетях депутат Рады Ирина Геращенко.
По её словам, соответствующий правительственный законопроект представлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить представление проекта», — сообщила она.
Залужный ранее был назначен докладчиком вместе с Умеровым при внесении законопроекта о мобилизации в Раду.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации.