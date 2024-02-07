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Залужный не присутствовал в Раде во время рассмотрения закона о мобилизации

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Верховной раде во время рассмотрения законопроекта о мобилизации.
Залужный не присутствовал в Раде во время рассмотрения закона о мобилизации
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила в соцсетях депутат Рады Ирина Геращенко. 

По её словам, соответствующий правительственный законопроект представлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить представление проекта», — сообщила она.

Залужный ранее был назначен докладчиком вместе с Умеровым при внесении законопроекта о мобилизации в Раду.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации.

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