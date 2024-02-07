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УП: Киев опасался беспорядков из-за запланированной отставки Залужного

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Киев опасался беспорядков из-за запланированной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армии.
УП: Киев опасался беспорядков из-за запланированной отставки Залужного
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Владимир Зеленский планировал объявить об отставке Залужного после проведённых консультаций с США. 

В статье говорится, что Вашингтон не стал настаивать на пересмотре данного решения, несмотря на то что отставка Залужного вызывала у американской администрации вопросы.

2 февраля Служба безопасности Украины предупредила своих сотрудников о том, что нужно подготовиться к «возможным нарушениям в Киеве».

Также просьбы от спецслужбы следить за личным составом получили ряд командиров бригад и батальонов ВСУ.

Впоследствии отставка Залужного так и не состоялась.

Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.

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