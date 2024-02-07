УП: Киев опасался беспорядков из-за запланированной отставки Залужного

Киев опасался беспорядков из-за запланированной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армии.

Об этом пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Владимир Зеленский планировал объявить об отставке Залужного после проведённых консультаций с США.

В статье говорится, что Вашингтон не стал настаивать на пересмотре данного решения, несмотря на то что отставка Залужного вызывала у американской администрации вопросы.

2 февраля Служба безопасности Украины предупредила своих сотрудников о том, что нужно подготовиться к «возможным нарушениям в Киеве».

Также просьбы от спецслужбы следить за личным составом получили ряд командиров бригад и батальонов ВСУ.

Впоследствии отставка Залужного так и не состоялась.

Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.