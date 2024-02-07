Замначальника Генштаба Трушин: ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют ВС России

Замначальника Генштаба России генерал-лейтенант Василий Трушин заявил в интервью газете «Красная звезда», что украинские солдаты не всегда понимают, чем российские войска их атакуют.

По его словам, в ходе СВО российской стороной в ряде случаев была достигнута так называемая «технологическая внезапность».

Как отметил Трушин, это состояние, когда противник не понимает, какими средствами он поражается и по каким техническим принципам работает оружие.

Как следствие, подчеркнул замначальника Генштаба, ВСУ не могут организовать эффективное противодействие.

Ранее в Forbes заявили, что командование ВСУ опасается возможностей России на Купянском направлении.

Также стало известно, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 290 военных на Донецком направлении.