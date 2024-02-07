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ГБР сообщило о завершении расследования дела о госизмене против Петра Порошенко

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Государственное бюро расследований Украины завершило расследование по делу бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене.

Об этом заявила начальник отдела организации приёма граждан ГБР Оксана Згиблова, передаёт издание «Главком».

По её словам, в настоящее время защита Порошенко получила доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Порошенко в суд.

«После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым», — говорится в публикации.

Ранее Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу.

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