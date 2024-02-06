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Депутат парламента: госдолг Молдавии за год вырос на 10%

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Депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Татьяна Кунецки заявила, что государственный долг Молдавии за прошедший год вырос на 10%, достигнув $5,84 млрд.
Депутат парламента: госдолг Молдавии за год вырос на 10%
  • РИА Новости

Об этом она заявила во время брифинга.

«На 31 декабря 2023 года госдолг Молдавии составил 104 млрд леев ($5,84 млрд), увеличившись на 10% по сравнению с 2022 годом», — цитирует её ТАСС.

По её словам, молдавские власти в настоящий момент пытаются погасить долг исключительно за счёт повышения цен, тарифов и налогов.

«Граждане становятся всё беднее», — подчеркнула Кунецки.

Ранее фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года.

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