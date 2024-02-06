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Посольство Украины в Грузии не признало связи Киева с перевозкой бомб в Россию

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Посольство Украины в Тбилиси не признало связи Киева с перевозкой взрывчатки в Россию через Грузию, в организации которой подозревают украинца. Диппредставительство пообещало «содействовать» грузинским правоохранителям в расследовании.
Посольство Украины в Грузии не признало связи Киева с перевозкой бомб в Россию
  • Gettyimages.ru

О задержании в Грузии груза со взрывчаткой, который направлялся в Воронеж для осуществления терактов, 5 февраля заявили в Службе государственной безопасности страны. В спецслужбе сообщили, что за провозом груза стоял депутат от партии Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе. В посольстве Украины этот факт не признали.

«Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности, относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности», — говорится в опубликованном в социальных сетях заявлении посольства.

Ранее сообщалось, что организатор перевозки взрывчатки из Одессы Шарашидзе ранее вёл бизнес в России.

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