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Спецслужба: направлявшийся из Одессы в Воронеж груз взрывчатки задержан в Грузии

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В Грузии был задержан груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии.
Спецслужба: направлявшийся из Одессы в Воронеж груз взрывчатки задержан в Грузии
  • Gettyimages.ru

Сообщение цитирует ТАСС.

Отмечается, что процесс перевозки был организован украинской стороной.

По данным спецслужбы, за провозом груза стоял депутат от партии Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе.

Также сообщается, что граждане Грузии, Украины и Армении были причастны к перевозке взрывчатки.

Ранее Грузия потребовала извинений от Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду за ложь о том, что грузинский экс-лидер Михаил Саакашвили якобы подвергался пыткам в тюрьме.

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