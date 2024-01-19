Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду

Грузия требует извинений от Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду за ложь о том, что грузинский экс-лидер Михаил Саакашвили якобы подвергался пыткам в тюрьме. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили», — отметил он в эфире грузинского Первого канала.

По словам политика, многие представители Запада опозорились перед Грузией и её народом, поэтому теперь Тбилиси ждёт извинений.

Ранее председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе сообщил, что на Украине желают, чтобы Саакашвили снова стал президентом Грузии.