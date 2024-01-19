RT в Telegram
Подпишись

Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду

Короткая ссылка
Грузия требует извинений от Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду за ложь о том, что грузинский экс-лидер Михаил Саакашвили якобы подвергался пыткам в тюрьме. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду
  • Gettyimages.ru

«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили», — отметил он в эфире грузинского Первого канала.

По словам политика, многие представители Запада опозорились перед Грузией и её народом, поэтому теперь Тбилиси ждёт извинений.

Ранее председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе сообщил, что на Украине желают, чтобы Саакашвили снова стал президентом Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить