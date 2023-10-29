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В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

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На Украине имеет большое влияние политическая сила, которая хочет, чтобы Михаил Саакашвили стал президентом Грузии, заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну», — цитирует Sputnik Грузия Сарджвеладзе.

По его словам, на Украине давно выступают за открытие Грузией второго фронта против России.

Он добавил, что сторонником данной идеи является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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