В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

На Украине имеет большое влияние политическая сила, которая хочет, чтобы Михаил Саакашвили стал президентом Грузии, заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну», — цитирует Sputnik Грузия Сарджвеладзе.

По его словам, на Украине давно выступают за открытие Грузией второго фронта против России.

Он добавил, что сторонником данной идеи является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.