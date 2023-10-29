В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти
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«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну», — цитирует Sputnik Грузия Сарджвеладзе.
По его словам, на Украине давно выступают за открытие Грузией второго фронта против России.
Он добавил, что сторонником данной идеи является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.