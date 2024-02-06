Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не планирует уходить в отставку
- AP
Выступая с ежегодным отчётом в парламенте, Зурабишвили, срок полномочий которой истекает осенью 2024 года, заявила, что чувствует огромную силу этой присяги.
«У кого-то может возникнуть желание вывести меня на арену политической борьбы и представить как лидера какой-то политической силы, позиции или оппозиции. Напрасно! Я прошла эту дорогу», — приводит слова грузинского лидера РИА Новости.
Заявление Зурабишвили прозвучало после того, как члены правящей «Грузинской мечты» заявили о её планах создать партию к парламентским выборам 2024 года.
Ранее сообщалось, что правящую партию «Грузинская мечта» возглавил бывший премьер страны Ираклий Гарибашвили.