Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не планирует уходить в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что останется на занимаемой ею должности «до конца» и не поддастся на попытки сломать её и заставить отказаться от принесённой клятвы.

Выступая с ежегодным отчётом в парламенте, Зурабишвили, срок полномочий которой истекает осенью 2024 года, заявила, что чувствует огромную силу этой присяги.

«У кого-то может возникнуть желание вывести меня на арену политической борьбы и представить как лидера какой-то политической силы, позиции или оппозиции. Напрасно! Я прошла эту дорогу», — приводит слова грузинского лидера РИА Новости.

Заявление Зурабишвили прозвучало после того, как члены правящей «Грузинской мечты» заявили о её планах создать партию к парламентским выборам 2024 года.

Ранее сообщалось, что правящую партию «Грузинская мечта» возглавил бывший премьер страны Ираклий Гарибашвили.