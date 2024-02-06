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Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не вернёт Киеву территории

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Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ не поможет Киеву вернуть территории. 
Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не вернёт Киеву территории
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

По его мнению, такие действия Владимира Зеленского приведут к осложнению ситуации для Киева.

«Я считаю это больше, чем ошибкой», — сказал он.

Экс-полковник СБУ добавил, что ситуация на поле боя для ВСУ не изменится в случае отставки Залужного.

Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.

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