Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не вернёт Киеву территории
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Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
По его мнению, такие действия Владимира Зеленского приведут к осложнению ситуации для Киева.
«Я считаю это больше, чем ошибкой», — сказал он.
Экс-полковник СБУ добавил, что ситуация на поле боя для ВСУ не изменится в случае отставки Залужного.
Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.