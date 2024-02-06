Правящая партия Казахстана предложила Бектенова на пост главы кабмина республики

Председатель правящей партии Казахстана «Аманат» Ерлан Кошанов предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра республики.

«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса парламента... от имени политической партии «Аманат» предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте президента страны.

В соответствии с местным законодательством Токаев обсудит кандидатуру Бектенова с главами фракций мажилиса.

Ранее президент Казахстана принял отставку правительства республики.

9 января сообщалось, что премьер-министром Франции назначили 34-летнего Габриэля Атталя, ранее работавшего министром образования.