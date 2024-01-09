Габриэль Атталь назначен новым премьером Франции
Новым премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь, ранее работавший министром образования. Накануне Элизабет Борн подала в отставку с поста председателя правительства.
- AP
- © Ludovic Marin
Как подчёркивает BFM TV, Атталь стал самым молодым политиком в данной должности при Пятой республике.
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 января отметил, что работа Борн на службе стране «была каждый день образцовой».
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