RT в Telegram
Подпишись

Габриэль Атталь назначен новым премьером Франции

Короткая ссылка
Новым премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь, ранее работавший министром образования. Накануне Элизабет Борн подала в отставку с поста председателя правительства.
Габриэль Атталь назначен новым премьером Франции
  • AP
  • © Ludovic Marin

Как подчёркивает BFM TV, Атталь стал самым молодым политиком в данной должности при Пятой республике.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 января отметил, что работа Борн на службе стране «была каждый день образцовой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить