Габриэль Атталь назначен новым премьером Франции

Новым премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь, ранее работавший министром образования. Накануне Элизабет Борн подала в отставку с поста председателя правительства.

Как подчёркивает BFM TV, Атталь стал самым молодым политиком в данной должности при Пятой республике.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 января отметил, что работа Борн на службе стране «была каждый день образцовой».