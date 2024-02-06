Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Зеленский не справляется с обязанностями

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью телеканалу «Прямой», что Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями.

«Что касается заявления..., что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя», — цитирует генерала ТАСС.

По словам Кривоноса, Зеленский не справляется с определённой частью своих обязанностей касательно Конституции и закона о мобилизации.

Также Кривонос отметил, что Зеленский не обеспечил ВС Украины необходимыми ресурсами.

Ранее Зеленский заявил, что считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины.