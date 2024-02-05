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Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не обеспечил ВС Украины необходимыми ресурсами

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Владимир Зеленский сам несёт вину за поражения ВСУ, потому что не смог обеспечить армию достаточными ресурсами.

С таким заявлением в интервью «5 каналу» выступил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

Так, по его словам, в 2020 году завод «Артём», выпускающий артиллерийские снаряды, был переведён на однодневную рабочую неделю.

Кроме того, Кривонос отметил, что Зеленский несправедливо перекладывает всю вину за поражения Киева на военачальников.

«Зеленский подаёт информацию достаточно однобоко и во всём делает виновными военных. И непосредственно делает виновным Залужного», — сказал генерал.

Ранее Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

Также он заявил, что считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины.

 

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