Подоляк сообщил о проходящем на Украине аудите действий ВСУ за два года

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что на Украине сегодня проводится аудит действий ВСУ за последние два года.

По его словам, по результатам данного аудита могут быть приняты кадровые решения.

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году», — цитирует советника РБК.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.

Также в FT отметили, что на Западе нервничают из-за возможных перестановок в командовании ВСУ.