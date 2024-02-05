Военкор RT Андрица сообщил о гибели бойца с позывным Тишина

Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что в зоне спецоперации погиб боец из 103-го полка с позывным Тишина.

«Сегодня один из самых тяжёлых дней за весь период моей работы, если не самый. Погиб Тишина. Пишу, что он погиб, и не верю в это», — сообщил журналист.

Андрица рассказал, что имя военнослужащего, с которым военкор неоднократно работал, — Дмитрий.

«И так как ты был самым частым героем наших репортажей, твоим детям будет что посмотреть вдобавок к рассказам о том, каким героическим человеком был их отец», — написал он.

В начале декабре прошлого года Тишина рассказал, что работа по освобождению Марьинки не останавливалась ни на час. Об освобождении населённого пункта министр обороны Сергей Шойгу объявил 25 декабря.