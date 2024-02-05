Кличко выступил против отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
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По его словам, «общество обсуждает и напряжённо ожидает», чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить Залужного.
Он отметил, что настал момент, когда «политика может перевесить здравый смысл и интересы государства».
«Надеюсь, власть поймёт всю серьёзность шагов, которые совершает сейчас, и всю полноту своей ответственности», — заявил Кличко.
Мэр Киева также потребовал от властей Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.