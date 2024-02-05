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Кличко выступил против отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

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Мэр Киева Виталий Кличко выступил против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армии.
Кличко выступил против отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его словам, «общество обсуждает и напряжённо ожидает», чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить Залужного.

Он отметил, что настал момент, когда «политика может перевесить здравый смысл и интересы государства».

«Надеюсь, власть поймёт всю серьёзность шагов, которые совершает сейчас, и всю полноту своей ответственности», — заявил Кличко.

Мэр Киева также потребовал от властей Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

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