Бизнес-ассоциация на Украине выступила против закона о мобилизации
- РИА Новости
«Документ фактически является копией законопроекта №10378, относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, потому что он содержал признаки нарушения Конституции и мог иметь негативные последствия для экономики», — говорится в публикации украинского Forbes.
Отмечается, что дистанционное вручение повесток, размещение постов военкоматами на границе и наложение ограничений в судебном порядке вызывают вопросы.
Владимир Зеленский ранее представил в Верховную раду законопроекты, касающиеся продления военного положения и всеобщей мобилизации в стране.
Экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко боится возможного противостояния украинцев в связи с усилением мобилизации.
До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо провести новую мобилизацию.