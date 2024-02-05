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Бизнес-ассоциация на Украине выступила против закона о мобилизации

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Европейская бизнес-ассоциация на Украине выступила против законопроекта о мобилизации в стране.
Бизнес-ассоциация на Украине выступила против закона о мобилизации
  • РИА Новости

«Документ фактически является копией законопроекта №10378, относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, потому что он содержал признаки нарушения Конституции и мог иметь негативные последствия для экономики», — говорится в публикации украинского Forbes.

Отмечается, что дистанционное вручение повесток, размещение постов военкоматами на границе и наложение ограничений в судебном порядке вызывают вопросы.

Владимир Зеленский ранее представил в Верховную раду законопроекты, касающиеся продления военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко боится возможного противостояния украинцев в связи с усилением мобилизации.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо провести новую мобилизацию.

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