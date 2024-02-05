Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию на Украине
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Отмечается, что данные инициативы были представлены 5 февраля, они направлены на рассмотрение руководству Рады.
Тексты законопроектов пока не опубликованы, но ранее и военное положение, и мобилизация продлевались на 90 дней.
Последний раз продление произошло 9 ноября прошлого года.
Согласно Конституции Украины во время действия военного положения нельзя организовывать голосование. Новое продление законодательно исключит возможность проведения президентских выборов на Украине весной.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко боится возможного противостояния украинцев в связи с усилением мобилизации.
До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо провести новую мобилизацию.