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Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские войска осуществили чудовищный террористический акт, ударив по пекарне в Лисичанске.
Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом
  • РИА Новости

«Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта», — подчеркнул он.

Песков добавил, что российские войска будут продолжать проведение спецоперации по защите Донбасса, для того чтобы подобных атак со стороны ВСУ не было.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Лисичанска актом террора против мирного населения.

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