Обстрел Вооружёнными силами Украины города Лисичанска в Луганской Народной Республике — это очередной акт террора против мирного населения, продемонстрированный Украиной. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Говоря о трагедии в Лисичанске, где в результате обстрела со стороны украинских войск погибли 28 человек, включая ребёнка, Старовойт подчеркнул, что речь идёт о прицельном ударе по гражданскому объекту.

«От лица всех курян выражаю соболезнования жителям Луганской Народной Республики. Курская область скорбит вместе с вами. И всегда готова прийти на помощь», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал обстрел ВСУ Лисичанска преднамеренным военным преступлением.