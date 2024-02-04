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Старовойт: обстрел ВСУ Лисичанска — акт террора против мирного населения

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Обстрел Вооружёнными силами Украины города Лисичанска в Луганской Народной Республике — это очередной акт террора против мирного населения, продемонстрированный Украиной. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт: обстрел ВСУ Лисичанска — акт террора против мирного населения
  • РИА Новости

Говоря о трагедии в Лисичанске, где в результате обстрела со стороны украинских войск погибли 28 человек, включая ребёнка, Старовойт подчеркнул, что речь идёт о прицельном ударе по гражданскому объекту.

«От лица всех курян выражаю соболезнования жителям Луганской Народной Республики. Курская область скорбит вместе с вами. И всегда готова прийти на помощь», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал обстрел ВСУ Лисичанска преднамеренным военным преступлением.

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