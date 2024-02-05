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Сальдо: взятый в плен наёмник из Польши решил примкнуть к ВС России

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что польский наёмник, которого российская армия взяла в плен, решил присоединиться к России, чтобы освободить Украину от нацизма.
Сальдо: взятый в плен наёмник из Польши решил примкнуть к ВС России
  • Gettyimages.ru

В своём Telegram он напомнил, что поляк осознал «на собственной шкуре подлость украинских нацистов», когда они бросили его раненым в бою в населённом пункте Крынки.

«Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — рассказал Сальдо.

Губернатор добавил, что польский наёмник призвал всех жителей Польши выступить против политики действующих властей, которые «отказываются от собственной истории и закрывают глава на преступления бандеровцев и их последователей».

Ранее Сальдо сообщил о тяжёлых потерях ВСУ в Херсонской области.

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