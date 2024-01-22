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Сальдо заявил о тяжёлых потерях ВСУ в Херсонской области

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о тяжёлых потерях ВСУ в регионе.
Сальдо заявил о тяжёлых потерях ВСУ в Херсонской области
  • AP
  • © Libkos

«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», — написал он в Telegram.

По его словам, украинские военные, думая воспользоваться небольшим потеплением, которое привело к тому, что протоки Днепра более-менее оттаяли, попытались увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов, но попали под усиленный огонь из всех видов вооружений.

Как отметил Сальдо, враг понёс «особо тяжёлые потери в личном составе, боевой и транспортной технике».

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Херсонской области.

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