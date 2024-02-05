Ситуация на поле боя для украинской армии становится всё более отчаянной. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, источники на Украине всё чаще стали сообщать о проблемах ВСУ.

«ВСУ истощены, растёт деморализация, а потери исключительно высоки, поскольку украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта», — сказал Меркурис в ходе видеообращения на YouTube-канале.

Ранее экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил, что у украинской армии серьёзные проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ.