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Аналитик Меркурис заявил, что положение ВСУ становится отчаянным

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Ситуация на поле боя для украинской армии становится всё более отчаянной. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Аналитик Меркурис заявил, что положение ВСУ становится отчаянным
  • Gettyimages.ru

По его словам, источники на Украине всё чаще стали сообщать о проблемах ВСУ.

«ВСУ истощены, растёт деморализация, а потери исключительно высоки, поскольку украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта», — сказал Меркурис в ходе видеообращения на YouTube-канале.

Ранее экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил, что у украинской армии серьёзные проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ.

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