ВС России уничтожили три опорных пункта и расчёт БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам, а также уничтожили расчёт беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, по данным ведомства, были подавлены три миномётные точки противника.
Также ВС России сбили за сутки два украинских разведывательных БПЛА на Купянском направлении.
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