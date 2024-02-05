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ВС России уничтожили три опорных пункта и расчёт БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам, а также уничтожили расчёт беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были подавлены три миномётные точки противника.

Также ВС России сбили за сутки два украинских разведывательных БПЛА на Купянском направлении.

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