ВС России уничтожили три опорных пункта и расчёт БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам, а также уничтожили расчёт беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были подавлены три миномётные точки противника.

Также ВС России сбили за сутки два украинских разведывательных БПЛА на Купянском направлении.