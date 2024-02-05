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ВС России сбили за сутки два украинских разведывательных БПЛА на Купянском направлении

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Подразделения противовоздушной обороны Западной группировки войск сбили два разведывательных беспилотника ВСУ на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Отмечается, что речь идёт о беспилотниках «Валькирия» и «Лелека-100».

Ранее ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении.

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