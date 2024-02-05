ВС России сбили за сутки два украинских разведывательных БПЛА на Купянском направлении
Подразделения противовоздушной обороны Западной группировки войск сбили два разведывательных беспилотника ВСУ на Купянском направлении.
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
Отмечается, что речь идёт о беспилотниках «Валькирия» и «Лелека-100».
Ранее ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении.
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