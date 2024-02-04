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СК начал расследование по факту ранения четырёх жителей ДНР при обстрелах ВСУ

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Следственный комитет России приступил к расследованию очередных преступлений Вооружённых сил Украины против мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК начал расследование по факту ранения четырёх жителей ДНР при обстрелах ВСУ
  • © СК РФ

В сообщении отмечается, что в воскресенье, 4 февраля, в результате обстрелов ВСУ населённых пунктов Донецка и Горловки пострадали четыре человека.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям всех причастных к обстрелу лиц.

Ранее в СК сообщили, что в 2023 году в Луганской и Донецкой народных республиках были вынесены приговоры 242 военным преступникам.

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