СК начал расследование по факту ранения четырёх жителей ДНР при обстрелах ВСУ
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В сообщении отмечается, что в воскресенье, 4 февраля, в результате обстрелов ВСУ населённых пунктов Донецка и Горловки пострадали четыре человека.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям всех причастных к обстрелу лиц.
Ранее в СК сообщили, что в 2023 году в Луганской и Донецкой народных республиках были вынесены приговоры 242 военным преступникам.