СК начал расследование по факту ранения четырёх жителей ДНР при обстрелах ВСУ

Следственный комитет России приступил к расследованию очередных преступлений Вооружённых сил Украины против мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что в воскресенье, 4 февраля, в результате обстрелов ВСУ населённых пунктов Донецка и Горловки пострадали четыре человека.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям всех причастных к обстрелу лиц.

Ранее в СК сообщили, что в 2023 году в Луганской и Донецкой народных республиках были вынесены приговоры 242 военным преступникам.