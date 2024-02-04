Военная хроника: на Авдеевском направлении ВС России пересекли шоссе Н-20

На Авдеевском направлении российские военные пересекли шоссе Н-20 и вклинились в лесопосадки к северу от фильтровальной станции.

Об этом пишет Военная хроника.

Отмечается, что Донецкая фильтровальная станция является одной из самых сложных для штурма позиций.

«Если в ближайшее время российским силам удастся создать условия для её оставления и/или относительно быстрого захвата, то линия обороны ВСУ в восточной части Авдеевки может существенно сдвинуться влево», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС Украины потеряли до 380 военнослужащих на Донецком направлении.