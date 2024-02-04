Военная хроника: на Авдеевском направлении ВС России пересекли шоссе Н-20
- РИА Новости
Об этом пишет Военная хроника.
Отмечается, что Донецкая фильтровальная станция является одной из самых сложных для штурма позиций.
«Если в ближайшее время российским силам удастся создать условия для её оставления и/или относительно быстрого захвата, то линия обороны ВСУ в восточной части Авдеевки может существенно сдвинуться влево», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС Украины потеряли до 380 военнослужащих на Донецком направлении.