Минобороны: потери ВСУ составили до 380 военнослужащих на Донецком направлении
- AFP
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Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Ведомство сообщает, что подразделения Южной группировки войск отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Красное и Ленинское ДНР.
При этом потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Казак» и шесть пикапов.
Кроме того, российские войска уничтожили склад с горючим ВСУ в Днепропетровской области.