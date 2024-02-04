Минобороны: потери ВСУ составили до 380 военнослужащих на Донецком направлении

ВС Украины потеряли до 380 военнослужащих на Донецком направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Ведомство сообщает, что подразделения Южной группировки войск отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Красное и Ленинское ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Казак» и шесть пикапов.

Кроме того, российские войска уничтожили склад с горючим ВСУ в Днепропетровской области.