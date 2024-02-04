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Минобороны: потери ВСУ составили до 380 военнослужащих на Донецком направлении

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ВС Украины потеряли до 380 военнослужащих на Донецком направлении.
Минобороны: потери ВСУ составили до 380 военнослужащих на Донецком направлении
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Ведомство сообщает, что подразделения Южной группировки войск отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Красное и Ленинское ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Казак» и шесть пикапов.

Кроме того, российские войска уничтожили склад с горючим ВСУ в Днепропетровской области.

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