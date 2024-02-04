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Песков: службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулём

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования.
Песков: службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулём
  • РИА Новости

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он рассказал, что лидеры России и Белоруссии передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому не выезжали на дороги общего пользования, что могло бы доставить дискомфорт жителям и гостям Петербурга.

«Там и без этого пробки большие», — уточнил Песков.

28 января Путин во время встречи с Лукашенко заявил, что отношения двух государств развиваются очень энергично.

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