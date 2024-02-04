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Местная жительница заявила RT, что жертв удара ВСУ по Лисичанску могло быть больше

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Жертв удара украинской армии по пекарне в Лисичанске в ЛНР могло быть больше: рядом в ресторане проходил день рождения, на который многие приглашённые опоздали. Об этом RT рассказала местная жительница.
Местная жительница заявила RT, что жертв удара ВСУ по Лисичанску могло быть больше
  • РИА Новости

Она сообщила, что день рождения отмечал её знакомый Иван. Он погиб вместе с родителями.

«Там было много моих друзей и знакомых, я росла с ними с детства. Погибла беременная женщина. Много друзей сейчас находится в больнице», — сказала местная жительница.

Удар произошёл в тот момент, когда опоздавшие подъезжали к ресторану, некоторые из них получили повреждения от осколков.

В ЛНР 4 февраля объявлено днём траура по жертвам обстрела Лисичанска со стороны ВСУ.

Вечером 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске. По последним данным, жертвами удара стали 28 человек, среди которых один ребёнок.

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